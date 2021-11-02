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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

افزایش ۲۴ درصدی مصدومان حوادث ترافیکی در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۲۴ درصدی مصدومان حوادث ترافیکی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس اورژانس چهارمحال و بختیاری از افزایش ۲۴ درصدی مصدومان تصادفات در استان خبر داد.

محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه ابتدایی امسال پنج هزار و ۵۹۶ مأموریت با عنوان تصادفات جاده‌ای در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه مأموریت‌های ترافیکی حدود هزار مورد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است، عنوان کرد: طی هفت ماهه گذشته تعداد فوریت‌های ترافیکی در استان با ۲۱ درصد افزایش همراه بوده است.

رئیس اورژانس چهارمحال و بختیاری از افزایش ۲۴ درصدی مصدومان تصادفات در استان خبر داد و تصریح کرد: طی تصادفات جاده‌ای شش هزار و ۶۹۴ نفر مصدوم شده‌اند که از این تعداد پنج هزار و ۵۲۰ نفر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی استان انتقال یافتند.

کد مطلب 5341920

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