توسعه صنایع تبدیلی زیتون در زنجان با جدیت دنبال می شود

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تولید محصولات کشاورزی این استان جایگاه خوبی دارد، گفت: در رابطه با احداث، ایجاد و تشکیل زیر ساختها مشکل نداریم.

وی با بیان اینکه این استان در تولید زیتون در سطح کشور سرآمد است، اظهار کرد: در سال جاری اصلاح و توسعه باغات زیتون طارم در دستور کار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان با بیان اینکه مساحت اراضی زیتون‌کاری استان زنجان بیش از ۲۱ هزار هکتار است، گفت: در سال بیش از ۴۰ هزار تن زیتون در طارم تولید می‌شود و این استان در تولید زیتون و روغن زیتون رتبه خوبی در سطح کشور دارد.

تاراسی با بیان اینکه زیتون طارم به کشورهای مختلف هم صادر می‌شود، تاکید کرد: واحدهای فرآوری خوبی در شهرستان طارم در فرآوری زیتون فعالیت می‌کنند.

وی افزود: زیتون محصول مهمی است و صادرات محصولات کشاورزی نیز باید به جد در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی زیتون در این استان به جد مورد تاکید است، تصریح کرد: ظرفیت خوبی در زمینه تولید زیتون در استان به وجود آمده است.