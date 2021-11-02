ایلام پایلوت کشوری طرح رصد استعدادهای هنری معلولان روستایی شد

زهرا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجری این طرح که در مناطق روستایی ۶ شهرستان استان شامل چرداول، ایوان، دره شهر، آبدانان، مهران و ایلام به اجرا درآمده پایگاه‌های هنر ویژه افراد دارای معلولیت تاسیس شده است.

وی با ذکر اینکه در این زمینه ۱۰ پایگاه هنر در این روستاها راه اندازی شدهف ادامه داد: هر یک از این پایگاه‌ها ۸۰ نفر عضو دارند که در مجموع تاکنون حدود ۸۰۰ فرد دارای معلولیت به عضویت آنها درآمده است.

همتی، آموزش‌های ارایه شده در این مراکز را در دو بخش نمایش و هنرهای تجسمی عنوان کرد و گفت: دوره ارایه آموزش‌های نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که با استقبال چشمگیری از افراد دارای معلولیت روبرو بوده است.

به گفته مدیر کل بهزیستی ایلام، هیچ‌گونه محدودیت سنی برای عضویت در این پایگاه‌ها وجود نداشته ولی بیشترین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در این طرح علاوه بر اینکه استعدادهای هنری آنها شناسایی می‌شود برای حضور در رقابت های جشنواره‌های مختلف نیز آماده خواهند شد.

وی بیان کرد: در اجرای این طرح که در قالب طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ( CBR) بوده ابتدا آموزش‌های هنری به ۳۰ تسهیلگر این طرح ارایه و سپس به افراد دارای معلولیت عضو پایگاه‌ها منتقل می‌شود.

مدیر کل بهزیستی ایلام ایجاد روحیه نشاط و شناسایی استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

بیش از ۱۶ هزار فرد دارای معلولیت از خدمات مختلف بهزیستی استان ایلام برخوردارند.