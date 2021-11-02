باید فرصت دهیم شهردار و مدیرانش سوار بر اسب چموش مدیریت شهری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود خطاب به شهردار تهران، ضمن تشکر از تلاش‌ها و اقداماتی که شهردار تهران در چند مدتی که سکان هدایت شهرداری تهران را به دست گرفتند، گفت: مطلع هستم ایشان و همکارانشان تلاش می‌کنند و شاید تا پاسی از شب را در محل کارشان هستند تا به عقب افتادگی چند ساله شهر تهران سر و سامانی بدهند، اما با توجه به اینکه بحث برنامه و بودجه ۱۴۰۱ را در پیش خواهیم داشت، شهردار ناظر بر برنامه ارائه شده در ابتدای مسیر به شورا عمل کنند.

وی ادامه داد: شهردار تهران احکام مدیران را یک ساله صادر کرده‌اند و این به منزله این است که شهردار عقد اخوتی با هیچکس ندارند و به عنوان شهردار انقلابی تلاش می‌کنند منافع شهر را دنبال کنند و شورای شهر هم بر اساس برنامه‌ای که شهردار ارائه کردند به وی رأی اعتماد دادند.

اقراریان افزود: در این برنامه موارد مختلفی به عنوان واقعیت‌های شهر تهران مطرح شد از جمله ۳۵۰ روز هوای غیر پاک، درآمد ۶۵ درصدی از تراکم فروشی، ۲۰ میلیون سفر درون شهری و مواردی از این قبیل که آقای شهردار تصویری را از تهران ارائه و در ادامه مسیر تصویر کلان تهران در ۱۴۰۴ را ترسیم کرده‌اند.

وی ادامه داد: الگوی حکمرانی پایدار، چابکی در نهاد، شفافیت فراگیر و انضباط مالی هوشمند و مقابله ساختارمند با تعارض منافع از جمله مواردی بود که شهردار در ترسیم خود از تهران ارائه کرد و در ادامه الزامات تحول مدیریتی نیز شناخت میدانی و زیستی تهران، تعامل سازنده با شورا و نخبگان توانمند در اکوسیستم شهری و موارد دیگر را اعلام کرد.

وی افزود: البته قضاوت باید بعد از عملکرد باشد اما خواسته ما از شهردار این است که ناظر بر برنامه‌ای که ارائه کردند برای حل مسائل اقدام کند. درست است که مدت زمان زیادی از دوره مسئولیت ایشان نگذشته و شهرداری نیازمند افرادی هست که شهر و مدیریت شهری بشناسند و ما باید این فرصت را بدهیم تا شهردار تیم مدیریتی خود را جمع و جور کنند تا با سوار شدن بر اسب چموش مدیریت شهری تهران کار را به سرانجام مقصود برسانند، اما باید در نظر گرفته شود برنامه‌های شهرداری می‌بایست ناظر به سند باشد و ایشان برای حل معضلات از لایه راهبردها به لایه برنامه‌های اجرایی شود.

گفت: مسئولین زمانی که می‌خواهند رأی بگیرند چه از مردم و یا وزرا از نمایندگان مجلس و شهرداران از شوراهای شهر قول‌هایی می‌دهند و حرف‌های قشنگی می‌زنند، اما کم کم یادشان می‌رود که چه قول‌هایی دادند. فلسفه ذاتی نهادهای انتخابی و نمایندگان مردم هم این است که اجازه ندهند مدیران بعد از اینکه انتخاب شدند از برنامه‌ای که ارائه کردند منحرف شوند. بنابراین از شهردار می‌خواهیم ناظر به برنامه‌هایی که ارائه کردند عمل کن