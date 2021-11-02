درگیری لفظی بین دو خانواده در زنجان منجر به مرگ دو نفر شد

سرهنگ جعفر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در درگیری دو گروه که ساعت ۱۴ ظهر دیروز (دوشنبه) در باغات اطراف شهر زنجان اتفاق افتاد، دو نفر به قتل رسیدند، اظهار کرد: این دو مقتول یک پدر ۷۰ ساله و پسر ۴۰ ساله وی بوده است.

وی با اشاره به اینکه زمان درگیری این دو گروه روز گذشته ۱۰ آبان‌ماه بود، ادامه داد: این نزاع در یکی از باغات شهر زنجان رخ داد که نزاع‌کنندگان با ابزاری چون چاقو، چماق و نیز ادوات کشاورزی با هم درگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان با یادآوری اینکه در این درگیری فرد قاتل متواری شده اما پدر وی که در این درگیری آسیب هم دیده، دستگیر شده است، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این درگیری، کینه و عداوت قدیمی بین دو نفر گزارش شده که در نهایت منجر به درگیری گروهی و رخ دادن این اتفاق شده است.

رحمتی با بیان اینکه سال ګذشته قاتل و مقتول به خاطره طرز نگاه به همدیگر درگیری داشته اند که با پادرمیانی اطرافیان حل و فصل شده بود، افزود: در حال حاضر همه افراد دخیل در این درگیری دستگیر شده و برای این افراد قرار بازداشت صادر شده است و پرونده این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با تاکید بر اینکه خشم و پائین بودن آستانه تحمل منجر به بروز این حادثه شده است، گفت: فقر فرهنگی از عوامل مهم و تاثیرگذار در آستانه تحمل پائین است.