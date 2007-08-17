فعالیت های قرآنی کشور متولی مشخصی ندارد

محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرحهای آینده این سازمان اظهار داشت: ما حدود 30 طرح داریم که به طور معمول پنج ساله انجام می شوند. ارتقاء قاریان برجسته استانها، اجرای فاز دوم مکانیزه کردن تصحیح قرآن، دوره مدیریت برای مدیران مراکز و موسسات قرآنی، طرح تحقیقاتی در مورد آموزش پیش دبستانی، طرح ویژه نهضت قرآن آموزی در ماه قرآن از جمله طرح های پیش بینی شده برای امسال است .
وی افزود: سازمان دارالقرآن طرح های فرا سازمانی ملی نیز اجرا می کند که آموزش قرآن به کارمندان دولت، نهضت قرآن آموزی، اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم در 5 سطح، ساماندهی و سازماندهی مراکز مردمی قرآنی کشور از جمله این فعالیتها محسوب می شوند و همگی به توانمندی سازمان باز می گردد.
محمد خواجوی گفت: این توانایی موجب شده تا دستگاه های دولتی و غیر دولتی خواستار دستورالعمل، طرحها و آئین نامه ها از سازمان باشند تا براساس این مستندات در دستگاه های خود اجرا کنند.
وی تصریح کرد: سایت تلاوت راه اندازی شده است، اما قصد بر این است تا به صورت شبکه بتواند جوابگوی مطالب قرآنی مخاطب در این زمینه باشد.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم سرعت بخشی و کیفیت بخشیدن به ساماندهی مراکز مردمی قرآنی را یکی از طرحهای آینده خواند و گفت: واگذاری این بخش به دستگاه مردمی منجر می شود تا از توانایی 70 میلیون نفر استفاده شده و زمینه پیشرفت را فراهم می کند.
محمد خواجوی به آفتها و مشکلات فعالیتهای قرآنی کشور اشاره کرد و افزود: اعتبارات در بخشهای مختلف به ویژه برای نهضت قرآن آموزی جوابگو نیست .
وی با بیان اینکه باید متولی کارهای قرآنی در کشور ایجاد و مشخص شود که کدام ارگان مسئول فعالیتهای قرآنی کل کشور است، اظهار داشت: دستگاهی مسئول باید باشد تا اعتبارات را اخذ کرده و برنامه ریزی کند . اگر دستگاه متولی باشد، موظف است پژوهش کند، پس از ارزیابی، الگوهای برتر را ارائه دهد تا با وقت، زمان و بودجه کمتر فعالیتها به نحو احسن انجام شوند .
رئیس سازمان دالقرآن الکریم با بیان اینکه دستگاه متولی باید نیازسنجی کند، چرا که نیازهای در زمانهای مختلف متفاوت است. تأکید کرد: تصدی گری باید به عهده دستگاههای مردمی باشد و سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت با دستگاههای متولی و مادر . دستگاههای متولی مانند سازمان تبلیغات کارهایی چون برگزاری کلاسهای قرآنی را انجام نمی دهد بلکه به دستگاههای مردمی خدمات کارشناسی و بودجه می دهد تا آنها با تلاش خود و حمایت مردمی کلاسها را برگزار کنند و به دستگاههای مردمی در زمینه چگونگی و کیفیت برگزاری کلاسهای یاری می دهد .
خواجوی گفت: بنابراین فعالیت اصلی دستگاههای متولی یا مادر ارائه الگو، نیازسنجی، طرح و برنامه است که در اختیار دستگاههای مردمی قرار می گیرد و با به عهده سپردن امور به دستگاههای مردمی از آنها حمایت کند.
وی یاد آور شد: از محاسن وجود متولی این است که اعتبارات قرآنی به چند قسمت به صورت نادرست تقسیم نمی شود، بلکه به صورت اصولی بر اساس نیاز دستگاهها توزیع می شود .
محمد خواجوی در پایان تصریح کرد: در کشور چند دستگاه مختلف مجوز می دهند که این مسئله هم از آفتهای فعالیتهای قرآنی در کشور به شمار می رود که با ساماندهی فعالیتهای قرآنی مرتفع می شوند.
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