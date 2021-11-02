عدم هماهنگی دستگاه ها دلیل اصلی مشکلات استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه «کمیته هم‌اندیشی و چاره جویی رفع مشکلات و معضلات اساسی استان» با تقدیر از عملکرد حجت الاسلام اژه‌ای در قوه قضائیه، اظهار داشت: اظهار نظرهای تخصصی و شناخت درست مسائل و عملکرد رئیس قوه قضائیه، موضوع قابل توجهی است که لازم است مورد تقدیر قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری این جلسه در استان همدان، مطرح کرد: قطعاً تشکیل چنین کمیته‌هایی می‌تواند در حل مشکلات موجود در استان تأثیر به سزایی داشته باشد.

امام جمعه همدان افزود: بسیاری از مشکلاتی که از سال‌های گذشته در استان ایجاد شده و تا به حال نیز حل نشده، به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و مدیران است.

وی با بیان اینکه به دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم، گفت: اختلاف دستگاه‌ها و بخشی نگر بودن مدیر که تنها به دنبال منافع دستگاه خود است و نگاه کلان مدیریتی ندارد، مشکلی است که نه در استان که در سطح کشور با آن روبرو هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه گاهی اوقات مدیر برای آنکه منافع اداره خود را تأمین کند، چندین مشکل برای توده مردم ایجاد می‌‎کند، اظهار داشت: متأسفانه اختلاف دستگاه‌ها گاهی از موارد باعث می‌شود تا مردم آسیب ببینند.

وی با تاکید بر اینکه این جمع با حضور مدیران ارشد استانی می‌تواند مشکلات بسیاری را برطرف کند، مطرح کرد: نیازمند یک مدیر فراتر از همه مدیران هستیم تا برای رفع مشکلات و گره‌های موجود در استان انسجام ایجاد کند.

شعبانی با بیان اینکه در این جلسات باید تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات مردم و تولیدی‌ها قرار دهیم، اظهار داشت: بهتر است قبل از تشکیل هر جلسه، چند مشکل اساسی مطرح و با دعوت از متولیان، در این جلسات تصمیمات لازم اتخاذ شود و به نفع مردم خروجی مناسبی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیران باید با سیاست‌های تعریف شده دولت همراه و هماهنگ باشند، ابراز کرد: سیاست گذشته، امروز تغییر کرده است و مدیران باید در جریان این مسئله قرار بگیرند که سیاست کلان دولت بر حمایت از تولید است و تا جایی که امکان دارد نباید اموال تولید کننده مصادره و یا توقیف شود و فرصت لازم برای رفع مشکل به مردم داده شود.