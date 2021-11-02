محمد علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به آستانه روز ۱۳ آبان اظهار داشت: تبعید امام به ترکیه، کشتار دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام (ره) در روز ۱۳ آبان و در سال‌های متفاوتی رخ داده که هر سه هویت مشترکی مبارزه با استکبار را دارند.

وی با بیان اینکه این روز به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نهادینه شده است، تصریح کرد: امام (ه) در خصوص روز ۱۳ آبان سال ۵۸ می‌فرمایند که دانشجویان با تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا را از ایران بیرون کردند و با انقلاب اسلامی حکومت پهلوی برچیده شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: مبارزه با استکبار جهانی مبانی قرآنی نیز وجود دارد که اصلی را برای مسلمانان ابلاغ کرده که مبارزه با ظلم و استکبار داشته باشید و حیات والای انسان مستلزم این امر است.

غلبه گفتمان مقاومت بر سازش

وی با بیان اینکه الهام بخشی انقلاب اسلامی و توسعه راهبردهای آن در گرو استکبارستیزی است، افزود: تاریخ جنایت استکبار جهانی و مصداق آن آمریکا حکایت از عهد شکنی، خصومت‌ورزی زیاد و نقش‌آفرینی در توطئه علیه ایران را دارد و مقابله با آنها چیزی جز عزت و اقتدار ملت ایران را به همراه نداشته است.

احمدی توجه مستضعفان و مردم مظلوم و ستم دیده دنیا به جمهوری اسلامی را نتیجه راهبردهای ایران دانست و افزود: جاهایی که با آرمان انقلاب و استکبار ستیزی فاصله گرفتیم و یا گفتمان مذاکره و سازش را در پیش گرفتیم به نفع ملت ایران نبود و آسیب آن به دلیل برخی از دولتمردان متوجه مردم شد.

وی ادامه داد: سرانجام بی‌نتیجه برجام از نتیجه گفتمان سازش در مقابل مقاومت بود و امسال ۱۳ آبان ویژگی‌های خاص و منحصر بفردی دارد، زیرا در دوره‌ای قرار داریم که مردم دنیا متوجه غلبه گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی بر گفتمان سازش شده‌اند.

چرایی مبارزه با آمریکا و ثمرات

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های روز ۱۳ آبان، تبیین چرایی مبارزه مردم با استکبار جهانی، علیه آمریکا و تبیین ثمرات سازش و استقامت است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این روز ادامه داد: فعالیت در فضای مجازی و رسانه، جلسات بصیرت افزایی و اجتماع مردم و استکبار ستیزی مردم استان در روز ۱۳ آبان از مهم‌ترین برنامه‌ها است که در ساعت ۹.۳۰ صبح در گذر چهارباغ برگزار می‌شود.

احمدی همایش دانشجویی با عنوان روایت تسخیر، برپایی نمایشگاه‌ها با عنوان افول آمریکا، برنامه بسیج دانش‌آموزی با عنوان چرایی استکبار ستیزی در سطح آستان، مسابقه خنداننده شو با عنوان آمریکایی‌های پایه خنده با همکاری آموزش و پرورش، اجرای سرودهای خیابانی، به صدا در آمدن زنگ استکبارستیزی در مدارس با حضور دانش‌آموزان و دیدار دانش‌آموزان منتخب با نماینده ولی فقیه، اجرای برنامه یک روز شاد در روستا و فعالیت‌های جهادی در روستاهای شرق اصفهان را از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: اتحادیه و بسیج دانش‌آموزی در مناطق محروم نیز برنامه‌هایی را در دستور کار دارند.

وی پویش نام‌گذاری مراکز مختلف به نام شهدا از ۱۳ آبان تا ۲۵ آبان را از شاخص‌ترین برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: بنا بر فرمایش رهبری مبنی بر شناخت شهدا این امر انجام و نام‌گذاری کلاس‌های مدارس به نام شهدا نیز در همین راستا انجام می‌شود.