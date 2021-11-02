به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ زاده پیش از ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح کشور و استان پایین‌تر از ۴۰ درصد است و این یک خطر است که کشور را تهدید می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ادامه داد: واکسینه شدن موجب عادی انگاری مردم شده و این در حالیست که تا زمانی که بیماری کرونا وجود دارد رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری ضرورت دارد.

وی با تاکید بر اینکه بیماری کرونا به هیچ عنوان شوخی بردار نیست، خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی استان در راستای فرهنگ سازی برای رعایت پروتکل‌های بهره برد.

بیگ زاده در انتها به حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق اشاره کرد و گفت: برخی‌ها علت اصلی طلاق را ناشی از اعتیاد و بیکاری فرد می‌دانند در حالی که یکی از دلایل اصلی طلاق، کمرنگ شدن نقش والدین و عدم اعتماد سازی بین زن و شوهر است که باید باز هم آسیب شناسی های لازم انجام شود.