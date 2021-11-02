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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۹

معاون توسعه مدیریت استاندار خراسان شمالی:

رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خراسان شمالی کمتر از ۴۰ درصد است

رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خراسان شمالی کمتر از ۴۰ درصد است

بجنورد- معاون توسعه مدیریت استاندار خراسان شمالی با اشاره به میزان ۴۰ درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی در استان، گفت: دستگاه های اجرایی باید رعایت پروتکل های بهداشتی را فرهنگ سازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ زاده پیش از ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح کشور و استان پایین‌تر از ۴۰ درصد است و این یک خطر است که کشور را تهدید می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ادامه داد: واکسینه شدن موجب عادی انگاری مردم شده و این در حالیست که تا زمانی که بیماری کرونا وجود دارد رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری ضرورت دارد.

وی با تاکید بر اینکه بیماری کرونا به هیچ عنوان شوخی بردار نیست، خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی استان در راستای فرهنگ سازی برای رعایت پروتکل‌های بهره برد.

بیگ زاده در انتها به حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق اشاره کرد و گفت: برخی‌ها علت اصلی طلاق را ناشی از اعتیاد و بیکاری فرد می‌دانند در حالی که یکی از دلایل اصلی طلاق، کمرنگ شدن نقش والدین و عدم اعتماد سازی بین زن و شوهر است که باید باز هم آسیب شناسی های لازم انجام شود.

کد مطلب 5342078

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