به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله حیاتی در نشست قرارگاه عملیاتی ستاد کرونای خوزستان انتقاد کرد: کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بانک‌ها موجب شده تا رتبه خوزستان در این زمینه در کشور نزولی شود که ازاین‌رو از بانک‌های استان انتظار می‌رود نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونای خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوزستان ۴۳ درصد بوده که بسیار پایین است، تأکید کرد: مردم دچار عادی انگاری نشوند.

وی با بیان اینکه اکنون ۷۳ درصد جامعه هدف استان خوزستان شامل افراد بالای ۱۲ سال زیر پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند، افزود: از مردم درخواست می‌شود که هر چه سریع‌تر به مراکز واکسیناسیون مراجعه و واکسن خود را دریافت کنند.

حیاتی در خصوص واکسیناسیون دانش آموزان گفت: لازم است میزان واکسیناسیون دانش آموزی در خوزستان تا هفته آینده به مرز ۸۰ درصد برسد تا از میانگین کشوری عقب نمانیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونای خوزستان با تأکید بر اینکه باید درصد پوشش واکسیناسیون در استان خوزستان بالاتر رود تا ایمنی لازم برای مقابله با موج ششم به‌خصوص در حوزه دانش آموزی ایجاد شود، گفت: با توجه به وسعت و جمعیت خوزستان نسبت به برخی از استان‌های کشور باید تلاش بیشتری در زمینه واکسیناسیون انجام شود.