کشف ۸۱ فقره سرقت در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر اظهار کرد: یکی از مطالبات و انتظارات به حق مردم و همچنین یکی از اولویت‌های اصلی ماموریت پلیس، بحث پیشگیری از جرایم و کشف سرقت‌ها و دستگیری سارقان است که این امر باعث جلب رضایتمندی شهروندان و نا امن کردن محیط برای سارقان بوده است.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی استان و تشدید اقدامات کنترلی و با استفاده از طرح‌های مختلف انتظامی - اجتماعی، در طول یک هفته گذشته ۸۱ فقره سرقت کشف و ۴۲ نفر سارق نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: تمام تلاش پلیس استان ارتقاء احساس امنیت و آرامش در جامعه است و در این راه نیازمند مشارکت عمومی است.

سردار القاصی مهر تصریح کرد: طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی در آینده و با اقتدار ادامه دارد و برای توسعه امنیت اجتماعی و پیشگیری اثربخش از جرایم و آسیب‌های اجتماعی مشارکت مردم با نیروی انتظامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.