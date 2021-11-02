شناسایی افراد توانمند در رویداد استانی تولید محتوای همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مظاهر مجیدی، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) در گفتگو با خبرنگاران از آغاز مرحله استانی رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در استان همدان خبر داد و گفت: این رزمایش و رویداد سراسری به منظور شناسایی افراد توانمند و مستعد در حوزه تولید محتوای تخصصی ویژه فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای این رویداد اظهار داشت: بازی‌های ویژه تلفن‌های همراه، نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و پویانمایی از رشته‌های این رزمایش محسوب می‌شود.همچنین تولید آیتم‌های تصویری و پوسترهای مفهومی در کنار کارگاه‌های تخصصی تولید محتوا از دیگر برنامه‌های این رویداد خواهد بود.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) تاکید کرد: کشف استعدادهایی که شرایطی برای عرضه توانمندی‌هایی خود در حوزه تولیدات دیجیتال نداشته‌اند و همچنین حمایت عملی از آنها، مهمترین هدف این رویداد استانی و سراسری است.

سردار مجیدی در پایان تاکید کرد: به منظور ایجاد انگیزه و تقویت تیم‌های نخبه به برگزیدگان هر محور جوایز ارزشمندی اهدا می‌شود و برترین‌ها قبل از هفته بسیج به رقابتهای کشوری اعزام خواهند شد.