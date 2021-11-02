ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش‌ها در استان از عصر فردا چهارشنبه آغاز می‌شود، اظهار داشت: فعالیت این سامانه بارشی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و احتمال ریزش برف در مناطق مرتفع استان نیز وجود دارد.

وی افزود: فعالیت این سامانه ناپایدار در سایر مناطق استان به صورت وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود ضمن اینکه فردا غبار صبحگاهی، افزایش آلودگی هوا و کاهش دید افقی را انتظار داریم که با ورود امواج بارشی کیفیت هوا به تدریج تا بعد از ظهر بهبود می‌یابد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده، ادامه داد: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

هنرمند اضافه کرد: چوپانان با دمای ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.