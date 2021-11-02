کودک ۸ ساله بافقی قاچاقچی را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار داشت: مأموران گشت کلانتری شهرستان بافق با اطلاع از مشکوک بودن یک دستگاه خودرو سواری که شیشه عقب آن نیز شکسته شده بود و در یکی از مناطق شهر پارک بود، به محل مراجعه کردند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل و استعلام مشخص شد که خودرو توقیفی است که در بازرسی از آن مقادیری هروئین کشف و مأموران کلانتری ضمن توقیف خودرو، متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بافق افزود: این اقدام از طریق کودک هشت ساله‌ای که به خودرو مشکوک شده بود و خودرو را با شیشه شکسته دیده بود انجام گرفت که این کودک موضوع را به پدر خود بازگو که با اطلاع به پلیس، متهم دستگیر شد.