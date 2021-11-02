  1. استانها
  2. یزد
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۶

فرمانده انتظامی شهرستان بافق:

کودک ۸ ساله بافقی قاچاقچی را لو داد

کودک ۸ ساله بافقی قاچاقچی را لو داد

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان بافق ازکشف مقادیری هروئین از یک خودرو با همکاری کودک ۸ ساله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار داشت: مأموران گشت کلانتری شهرستان بافق با اطلاع از مشکوک بودن یک دستگاه خودرو سواری که شیشه عقب آن نیز شکسته شده بود و در یکی از مناطق شهر پارک بود، به محل مراجعه کردند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل و استعلام مشخص شد که خودرو توقیفی است که در بازرسی از آن مقادیری هروئین کشف و مأموران کلانتری ضمن توقیف خودرو، متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بافق افزود: این اقدام از طریق کودک هشت ساله‌ای که به خودرو مشکوک شده بود و خودرو را با شیشه شکسته دیده بود انجام گرفت که این کودک موضوع را به پدر خود بازگو که با اطلاع به پلیس، متهم دستگیر شد.

کد مطلب 5342153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها