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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۹

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

شمال و شرق خوزستان بارانی می‌شود

شمال و شرق خوزستان بارانی می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از ورود سامانه بارشی و فعالیت آن در شمال، شرق و ارتفاعات این استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از اواخر روز چهارشنبه با تأثیر سامانه بارشی به‌تدریج شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: این سامانه تا اواخر روز یکشنبه روی استان تأثیرگذار بوده و بیشترین فعالیت این سیستم در مناطق شمال، شرق و ارتفاعات خوزستان و در روز جمعه به بعد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به اینکه تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک موقت و ریزش تگرگ در مناطق مستعد برای خوزستان دور از انتظار نیست، اضافه کرد: از فردا روند کاهش دما برای استان پیش‌بینی می‌شود که این کاهش در هفته آینده محسوس‌تر است.

سبزه زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۳۷ و ایذه با ۱۱.۵ سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت حداکثر دمای اهواز به ۳۶ و حداقل به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 5342154

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