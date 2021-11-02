محمد سبزه زاری در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از اواخر روز چهارشنبه با تأثیر سامانه بارشی به‌تدریج شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: این سامانه تا اواخر روز یکشنبه روی استان تأثیرگذار بوده و بیشترین فعالیت این سیستم در مناطق شمال، شرق و ارتفاعات خوزستان و در روز جمعه به بعد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به اینکه تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک موقت و ریزش تگرگ در مناطق مستعد برای خوزستان دور از انتظار نیست، اضافه کرد: از فردا روند کاهش دما برای استان پیش‌بینی می‌شود که این کاهش در هفته آینده محسوس‌تر است.

سبزه زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۳۷ و ایذه با ۱۱.۵ سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت حداکثر دمای اهواز به ۳۶ و حداقل به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.