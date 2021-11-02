برگزاری نخستین همایش ملی «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به میزبانی استان فارس به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس، با همکاری تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و یگان‌های نظامی و انتظامی کشور برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال به این همایش تا ۱۰ دی ماه سال جاری است که مراسم اختتامیه همایش نیز در ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در شیراز برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه قرآن و روایات، راهبردها و منویات امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله) در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نقش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نقش مدیران و گروه‌های جهادی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نقش نهادهای آموزشی تربیتی و فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جهانی شدن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جایگاه هنرهای نه‌گانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جایگاه زنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.