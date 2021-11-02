به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر سه‌شنبه در دیدار با اعضای بسیج دانش‌آموزی در اردبیل اظهار کرد: جریان فرهنگی، علمی و تحقیقاتی وسیعی به همت مجموعه بسیج در حوزه‌های مختلف شکل گرفته تا زمینه تربیت سالم نسل آینده فراهم آید.

وی بسیج را شجره طیبه معرفی کرد و گفت: با نفس مبارک امام راحل این مجموعه شکل گرفت تا در عرصه‌های مختلف که کشورمان با عقب‌ماندگی و خلأ روبه‌رو می‌شود، حضور و ورود بسیج به عرصه‌های مختلف بتواند جبران عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌ها را بکند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تحولات علمی کشور در چند دهه اخیر را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه‌های جهادی و بسیجی اعلام کرد و افزود: به رغم همه هجمه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی استکبار جهانی و اخیراً جنگ روانی آغاز شده علیه جمهوری اسلامی ایران مجموعه بسیج با قداست و نگاه اعتلایی کشور در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده تا زمینه پیشرفت، عمران و آبادانی را فراهم کند.

عاملی تصریح کرد: بسیج با ورود به همه عرصه‌ها توانسته افتخارات بزرگی را برای کشور رقم بزند که نمونه موفق آن ورود بسیج در صنعت دفاعی و شکستن تحریم‌های دشمنان در ابعاد مختلف صنعت نفت، نانو و سایر حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری‌های مدرن بوده است.

وی ضرورت نگاه ارزشی به مجموعه بسیج را یادآور شد و خاطر نشان کرد: جوانان ما باید با درک قداست بسیج بدون چشم‌داشت به این عرصه وارد شده و کار را در حد اعلا به پیش ببرند.

عاملی ضرورت تولید ثروت را با راهکارها و تکنولوژی‌های نوین یادآور شد و اضافه کرد: ما باید در حوزه تولید بذر و همچنین تحقیقاتی مرتبط با ژن ورود پیدا کرده و بتوانیم به تولید ثروت، ارزش افزوده بیشتر همچنین افزایش بهره‌وری در کشور کمک کنیم.

وی نوجوانان امروز را نیازمند مجهز شدن به روحیه انقلابی و بسیجی توصیف کرد و ادامه داد: اگر نوجوانان و جوانان ما به چنین روحیه‌ای مجهز شوند ما در کشور در مسیر پیشرفت مشکلات کمتری را خواهیم داشت.

عاملی بیان کرد: نسل نوجوان و جوان باید با تلاش جهادی و روحیه بسیجی سعی کنند تا عقب‌ماندگی ۵۰۰ ساله این کشور را در همه عرصه‌ها جبران کنند و در پیشرفت‌های علمی کمک کار و راهگشا در مسیر اعتلای ایران اسلامی باشند.

امام جمعه اردبیل مجموعه آموزش و پرورش و بسیج را دو ارگان مکمل در مسیر تعالی و تربیت نسل آینده برشمرد و گفت: در نظام تعلیم و تربیت باید اثرگذاری کارها به عینه مشاهده شود و بنده معتقدم بیشترین سرمایه‌گذاری در کشور باید در حوزه آموزش و پرورش و تربیت نسل شایسته رقم بخورد.