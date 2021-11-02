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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۰۵

ظرف ۲۴ ساعت گذشته؛

۶۶ بیمار کرونایی در کرمان بستری شدند/ درگذشت ۴ نفر

۶۶ بیمار کرونایی در کرمان بستری شدند/ درگذشت ۴ نفر

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از درگذشت چهار بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: این افراد در رده سنی ۶۸ تا ۸۸ سال بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صحبتی بعدازظهر سه شنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا به خبرنگاران اظهار کرد: موارد بستری قطعی کرونا در استان کرمان ۲۷۹ مورد است.

وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۴۱ هزار و ۷۰۳ مورد اعلام کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ مورد جدید در بیمارستان‌های کرمان بستری شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین از درگذشت چهار بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: این افراد در رده سنی ۶۸ تا ۸۸ سال بوده اند و تاکنون ۴ هزار و ۹۰۵ نفر بر اثر ابتلاء به این بیماری در استان کرمان جان باخته اند.

صحبتی در خصوص میزان واکسن تزریق شده در استان کرمان اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۹۳۷ هزار و ۵۶۷ نفر واکسن نوبت اول و یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۷۱۵ نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند.

کد مطلب 5342299

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