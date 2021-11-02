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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۲۶

روز بدون فوتی کرونا در خراسان شمالی/ ۳۷ نفر بستری شدند

روز بدون فوتی کرونا در خراسان شمالی/ ۳۷ نفر بستری شدند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به بستری ۳۷ بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته، گفت: امروز هیچ بیماری بر اثر کرونا در استان فوت نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیماری بر اثر کرونا در خراسان شمالی جان خود را از دست نداد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین بیان داشت: طی این مدت ۳۷ بیمار دیگر در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

وی افزود: اکنون ۱۶۸ نفر مجموعاً در خراسان شمالی به علت کرونا بستری هستند که این عدد در قیاس با روزهای گذشته روند تقریباً ثابتی را طی کرده است.

پورنقی با اشاره به روند پر شتاب واکسیناسیون در خراسان شمالی، گفت: بیش از ۸۳ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان تاکنون واکسینه شده اند اما برای پایان کرونا واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست و مردم باید پروتکل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: کسانی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند می‌توانند از طریق سامانه مربوط، کارت واکسن خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

کد مطلب 5342365

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