به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در خراسان رضوی که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، از اجرای ۱۳ عنوان برنامه در سطح استان خراسان رضوی و شهر مشهد خبر داد.

وی به تبیین چرایی مقابله استکبار جهانی با انقلاب اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: اولین کشوری که به مقابله با انقلاب اسلامی پرداخت، رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا بود و اولین کاری که انجام دادند، پناهندگی به شاه ایران و سپس بلوکه کردن تمام دارایی‌های ایران در آمریکا بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی همچون مجاهدین خلق در سال‌های ابتدایی انقلاب و تجهیز و تحریک صدام برای حمله به ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از حمله صدام به ایران، در سال‌های پس از جنگ، راهبرد تحریم و تهدید را در پیش گرفت.

وی به سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان اشاره و اضافه کرد: ۱۳ آبان یادآور سه خاطره تاریخی برای ماست، در سال ۱۳۴۳ تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه، در سال ۱۳۵۷ شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان و در سال ۵۸، تسخیر لانه جاسوسی توسط جمعی از دانشجویان انقلابی رخ داد.

سلطانی به برگزاری ویژه برنامه یوم‌الله ۱۳ آبان در مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده، اجتماع ضد استکباری یوم‌الله ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه با حضور اقشار مختلف مردم از اساتید؛ دانشجویان، دانش‌آموزان و بسیجیان عزیز در سالن شهید بهشتی برگزار می‌شود.

وی افزود: سخنران این مراسم مهندس یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی خواهد بود؛ برپایی غرفه «رادیو آبان» و قرائت بیانیه تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از جمله برنامه‌های این مراسم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: مراسم ویژه‌ای توسط معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی با تبیین حوادث این روز تاریخی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد که شامل برنامه‌های متنوعی همچون قرائت دعای کمیل به یاد و نام شهدای دانشجو و دانش‌آموز ۱۳ آبان است.

وی از نواخته شدن زنگ استکبارستیزی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان خبر داد و گفت: زنگ استکبارستیزی در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در سراسر استان و به‌صورت نمادین در «مدرسه شاهد نصرت» مشهد نواخته می‌شود.

سلطانی با اشاره به برگزاری «پویش روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» اشاره و اظهار کرد: برپایی نمایشگاه ۱۳ آبان در عرصه میدان شهدا، اعزام هادیان سیاسی به فرهنگسراها برای روشنگری مراجعین و کارکنان، برگزاری مسابقه در فضای مجازی، فضاسازی شهری و محیط سالن‌های قطار شهری و اتوبوس‌ها، برگزاری مراسم ویژه دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه‌ها، برگزاری شب شعر موضوعی با موضوع استکبار جهانی در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان، تهیه بسته محتوایی ویژه روحانیون تشکل‌های دینی و کانون مداحان، تهیه ویژه‌نامه ۱۳ آبان توسط روزنامه‌های خراسان رضوی و برگزاری اجتماعات بوم‌الله سیزده آبان در شهرستان‌های استان از دیگر برنامه‌های این روز است.