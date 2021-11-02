تالارها در اردبیل تعطیل شدند/رعایت سه اصل طلایی در کنترل کرونا

صامت صالحیان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا مدام در حال جهش و تغییر شرایط است، بهتر است با حساسیت روی این موضوع سه اصل طلایی را که به شفا معروف است همه خانواده‌ها مورد توجه قرار دهند.

وی تصریح کرد: شستن مرتب دست، فاصله‌گذاری و زدن ماسک سه اصل مهم و تأثیرگذار در کنترل بیماری کروناست که اگر نسبت به هر یک از این موارد بی‌احتیاطی کنیم، امکان گرفتاری در دام کرونا و تشدید وضعیت کنونی در رسیدن به وضعیت قرمز وجود دارد.

مدیر سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با انتقاد از باورهای غلط در تزریق واکسن گفت: عده‌ای برای سلامت خود و دیگران ارزش قائل نیستند و به همین دلیل با پرهیز از تزریق واکسن سلامت خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند در حالی که منافع اصلی واکسن زدن ارتقا سطح ایمنی و سلامت تک تک افراد جامعه است.

صالحیان افزود: با مراقبت‌هایی که تک تک افراد جامعه انجام می‌دهند به هیچ وجه امکان ورود به موج ششم فراهم نمی‌آید اما بی‌احتیاطی‌ها سبب شده تا برخی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را در حوزه افزایش بار مراجعات به بیمارستان‌ها به دلیل علائم بیماری کرونا شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در شهرهای با رنگ نارنجی فعالیت گروه شغلی سه و چهار کاملاً تعطیل بوده و در شرایط قرمز به غیر از گروه شغلی یک، سایر صاحبان مشاغل و صنوف نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.

صالحیان اضافه کرد: ما از روز گذشته برای اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی ستاد کرونا سعی کردیم تا تعطیلی واحدهای گروه سه و چهار را در اردبیل شاهد باشیم که نمونه آن بسته شدن و تعطیلی تالارها و مراکز تجمع مردمی بوده است.

وی بیان کرد: رستوران‌ها نیز باید به صورت بیرون‌بر ارائه خدمات کنند و در کنار آن نباید ازدحامی در مراکز خدمات درمانی به ویژه سونوگرافی‌، آزمایشگاه‌ها و مطب پزشکان اتفاق بیفتد.

صالحیان فعالیت سامانه ۱۹۰ و ثبت شکایات به صورت دیجیتالی با ارائه کد پیگیری را یادآور شد و ادامه داد: هموطنان می‌توانند تخلفات رخ داده در حوزه بهداشت و درمان را از طریق این سامانه ارائه کنند.

وی پیشگیری را بهتر از درمان توصیف کرد و گفت: کم خرج‌ترین و کم هزینه‌ترین راهکار در برابر بیماری‌ها به ویژه بیماری کرونا انجام فعالیت‌های پیشگیرانه و کنترلی است که خود این امر می‌تواند زمینه ارتقا سلامت فرد و تک تک افراد جامعه را به وجود آورد.

مدیر سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: ما در حوزه کنترل بیماری کرونا تابع نظر ستاد ملی و استانی هستیم و به هیچ وجه سهل‌انگاری و عادی‌انگاری را در شیوع بیماری نمی‌پذیریم چرا که کوچک‌ترین غفلت در این زمینه می‌تواند بزرگترین آسیب‌ها را به همراه داشته باشد.

صالحیان تزریق یک میلیون و ۴۱۹ هزار دز واکسن را در نوبت اول و دوم یادآور شد و افزود: ۵۷۳ هزار نفر از جمعیت استان تاکنون دز اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.