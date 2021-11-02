غلامرضا مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه راه‌های روستایی در سال ١۴٠٠ برای شهرستان سنقر و کلیایی بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شهرستان سنقر و کلیایی به واسطه پراکندگی روستاها و وسعت شهرستان دارای ۶١١ کیلومتر راه روستایی است.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی تصریح کرد: تاکنون ۴٣٠ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان سنقر و کلیایی طی سال‌های گذشته آسفالت شده که بخشی از این مقدار نیازمند ترمیم و روکش است.

مرتضوی بیان کرد: در سال جاری اعتبارات خوبی برای راه‌های روستایی شهرستان سنقر و کلیایی در نظر گرفته شده که با تخصیص به موقع اعتبارات بخش قابل توجهی از مشکلات راه‌های شهرستان رفع می‌شود.

وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب تفاهم نامه به امضا رسید که در آینده نزدیک به پیمانکار تحویل داده خواهد شد.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی خاطر نشان کرد: برای راه‌های شهرستان سنقر و کلیایی از ابتدای سال جاری حدود ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل محرومیت زدایی و ١۰۰ میلیارد ریال اعتبار از کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در نظر گرفته شده است.

مرتضوی افزود: با تخصیص کامل مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده و توسعه راه‌های دسترسی گام بزرگی در جهت پیشرفت و توسعه شهرستان برداشته می‌شود.