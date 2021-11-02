به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در بیانیه‌ای از برگزاری تجمع بزرگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر قزوین خبر داد.

در این بیانیه آمده است:

سیزدهم آبان به دلیل در برداشتن سه رویداد مهم تاریخی، از جایگاهی ویژه برخوردار است. تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ توسط رژیم ستمشاهی، به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان معترض به دخالتهای آمریکا در ایران توسط دژخیمان رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸، رخدادهایی است که موجب شد در تقویم انقلاب اسلامی روز ۱۳ آبان به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» ثبت شود.

سه رویدادی که دارای یک هویت مشترک یعنی» استکبارستیزی «بودند و هر کدام به سهم خود نقش بسزایی را در شکل گیری تداوم و تقویت نهضت انقلاب اسلامی ایفا کردند. که نماد میدانی و مراسمی آن، در یوم‌الله سیزدهم آبان‌ماه و با موضوع "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی"تجلی یافته است و به لحاظ حساسیت خاص مقطع کنونی، برگزاری هرچه باشکوه‌تر این روز بزرگ در سال جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد،

«شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین» با گرامیداشت سیزدهم آبان، ازآحاد مردم آگاه وهمیشه در صحنه استان دعوت می‌کند در اجتماع با شکوه بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" که با شعار 'ایستادگی ومقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا' و با رعایت دقیق دستور العمل های بهداشتی، اعم از فاصله اجتماعی، استفاده همگان از ماسک، زمان حداقلی در فضای باز، در سراسر استان قزوین برگزار می‌شود، باردیگر فریاد رسای «هیهات منا الذله» حسینی خود را علیه استکبار جهانی و امریکای جنایتکار که "مصداق اتم استکبار" است، به گوش وجدان‌های آگاه، آزادی‌خواه و حقیقت‌طلب جهان برسانند و ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های ضداستکباری حضرت امام خمینی (ره)، با فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) لبیک گویند.

این مراسم در قزوین: روز پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح گلزار شهدا

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میر تاج الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی