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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۲۸

اولین پیروزی تیم هندبال ایران در تورنمنت بین المللی قطر

اولین پیروزی تیم هندبال ایران در تورنمنت بین المللی قطر

تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت بین المللی قطر برابر تیم عربستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران که شب گذشته برای حضور در تورنمنت بین المللی قطر راهی دوحه شده بود از ساعت ۱۷:۳۰ امروز به وقت ایران ودر نخستین بازی خود به مصاف تیم ملی هندبال عربستان سعودی رفت که در پایان با پیروزی از زمین خارج شد.

شاگردان مانوئل مونتایا فرناندز در این بازی نیمه نخست را با نتیجه ۱۳ بر ۷ و نیمه دوم را نیز ۲۴ بر ۱۶ به سود خود به پایان رساندند.

تیم ملی هندبال کشورمان در ادامه این رقابت‌ها ساعت ۱۷ روز پنجشنبه به مصاف کویت می‌رود. ملی پوشان روز شنبه، ۱۵ آبان نیز به دیدار تیم ملی قطر می‌روند.

لازم به ذکر است تیم ملی کشورمان خود را برای حضوری قدرتمند در رقابت‌های قهرمانی آسیا مهیا می‌کند که دی ماه سال جاری به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5342484

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