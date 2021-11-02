حضور رئیس فدراسیون هندبال در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل در اولین برنامه خود در این سفر به همراه «علی اکبر ریاحی» رئیس کمیته همگانی فدراسیون و کجباف رئیس هیئت هندبال خوزستان به دیدار سردار «خادم سیدالشهدا» فرمانده قرارگاه جنوب غرب کشور (قرارگاه کربلا) رفت و پیرامون مسائل هندبال استان با وی بحث و گفت‌وگو کرد.

پاکدل سپس به زیارت قبور مطهر شهدای گمنام در این قرارگاه و بازدید از موزه آن رفت.

وی در این دیدار از زحمات سردار «خادم سیدالشهدا» عضو هیئت‌رئیسه هیئت هندبال استان خوزستان که برای رشد هندبال در استان تلاش‌های بسیاری داشت با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

رئیس فدراسیون هندبال در ادامه این سفر با حضور در منزل مرحوم موسی، رئیس اسبق هیئت هندبال خوزستان ضمن تسلیت به خانواده وی، یاد و نامش را گرامی داشت.

پاکدل همچنین با حضور در بیمارستان گلستان اهواز از «غلامعباس اسماعیلی» پیشکسوت ارزنده هندبال خوزستان که مدتی در بستر بیماری است، عیادت و برایش آرزوی سلامتی کرد.

جلسه با مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان محور بعدی برنامه‌های سفر پاکدل بود که با توجه به پیگیری‌های مکرر رئیس فدراسیون هندبال از سال گذشته برای اختصاص سالن به هیئت هندبال استان با دستور مدیرکل ورزش و جوانان مقرر شده ظرف چند هفته آینده سالنی در اختیار هندبال قرار گیرد که با رقم خوردن این اتفاق اهواز نیز به کلان‌شهرهای کشور که دارای سالن اختصاصی هندبال هستند، اضافه خواهد شد.

رئیس فدراسیون هندبال کشور سپس با حضور در شهر ملاثانی شرایط هندبال این شهر را از نزدیک بررسی کرد.

پاکدل در آخرین برنامه خود با حضور در شهرستان شوشتر در جریان آخرین وضعیت اردوی تیم ملی هندبال جوانان کشور قرار گرفت.

چهارمین اردوی تیم ملی هندبال جوانان از دوم آبان به میزبانی شهرستان شوشتر آغاز و فردا به پایان می‌رسد.

ملی پوشان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران جوان آسیا که حکم انتخابی جام جهانی آلمان ۲۰۲۳ را نیز دارد قرار است از ۲۲ تا ۳۱ مرداد سال آینده برگزار شود.

کنفدراسیون هندبال آسیا هنوز کشور میزبان مسابقات جوانان را مشخص نکرده است.