خرابه هاي ارگ هم جاذبه دارد ؛ بودجه بازسازي آن را صرف احياي جريان زندگي در بم كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد طه عبد خدايي افزود: در حال حاضر بسياري از خرابه هاي اماكن تاريخي در دنيا جاذبه گردشگري دارند وهيچ كس براي جذب گردشگراقدام به باز سازي آنها نكرده است .

وي از مدينه الزهرا در اسپانيا، معبد آكروپليس در يونان وبناي تاريخي الحمرا به عنوان نمونه ياد كرد كه سالانه ميليونها گردشگر از خرابه هاي به جاي مانده آنها بازديد مي كنند وكسي به فكر باز سازي دوباره آنها نيز نيافتاده است.

وي گفت: آنچه گردشگر خارجي را به كشور ما جذب مي كند ، اصلاح زير ساختها ي صنعت گردشگري است ، بايد تمام توان خود را به كار گيريم تا زندگي در بم دوباره جريان پيدا كند وتمام هزينه ها را صرف ساخت خانه هاي مردم وبازسازي شهر بم كنيم ومطمئن باشيم كه گردشگر بيشتر مشتاق ديدن خرايه هاي بم است.

وي با اشاره به برنامه هاي سازمان ايرانگردي وجهانگردي استان كرمان اظهار كرد: پيشنهاد ما اين است كه با تهيه تابلوهاي بزرگ وجذاب ارگ بم قبل از زلزله در كنار خرابه هاي ارگ وبازسازي خانه وكاشانه مردم ، اين شهر را براي ورود مردم آماده كنيم.

رييس سازمان ايرانگردي تاكيد كرد: آثار باستاني در صورت بازسازي ارزش گردشگري خود را از دست مي دهند ، بنابراين صرف بودجه گزاف براي بازسازي ارگ بم هيچ توجيهي ندارد.