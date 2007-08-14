آمریکا درباره لغو مشارکت نظامی ژاپن در افغانستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "توماس شیفر" در مصاحبه ای که امروز در روزنامه "آساهی شیمبون" منتشر شد، هشدار داد : در صورتی که ژاپن پشتیبانی خود را از نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف کند، این امر قطعاً تاثیری منفی بر روابط توکیو- واشنگتن خواهد گذاشت.

"ایچیرو اوزاوا" رهبر حزب مخالف دموکراتیک که در انتخابات اخیر مجلس سنا به پیروزی قاطعی دست یافت، تاکید کرد که از اکثریت حزب خود در مجلس سنا برای متوقف کردن حمایت لجستیکی ژاپن از نظامیان آمریکایی در افغانستان استفاده خواهد کرد.

شیفر اظهار داشت: تاثیر نتایج انتخابات بر حوزه سیاست خارجی و در حوزه هایی که قبلاً کاملاً به دور از مباحثات حزبی بود، ناراحت کننده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مباحث سیاسی منجر به تبدیل شدن اتحاد آمریکا و ژاپن به یک فوتبال سیاسی نشود.

کشتی های ژاپنی از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 عملیات سوخت رسانی به نیروهای آمریکایی را در این کشور انجام می دهند. مدت مجوز قانونی این عملیات در اول نوامبر آینده پایان می یابد و حزب مخالف اعلام کرده در این قانون تجدید نظر خواهد کرد. اما "شینزو آبه"، نخست وزیر ژاپن که حامی افزایش نقش نظامی ژاپن در سطح بین المللی است، گرچه اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارد و می تواند قانون فوق را تمدید کند، اما ممکن است در مجلس سنا تصویب آن با مشکل روبرو شود.

"ساتسوکی ادا" رئیس مجلس سنا نیزکه به دنبال پیروزی حزب دموکراتیک در انتخابات به این سمت برگزیده شد، اخیراً در مصاحبه ای تلویزیونی با شبکه ان اچ کی گفت : ژاپن باید درباره تمدید ماموریت نیروهای خود در افغانستان و نیز روابطش با آمریکا تجدید نظر کند.