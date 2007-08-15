استان کرمان رتبه پنجم تولید آلوی کشور را دارد

معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در گفتگو با مهراظهار داشت : بیش از 30 هکتار از باغات استان کرمان زیر کشت زردآلو است .

حسین میرزابیگی با بیان این که این میزان محصول زردآلو از شهرستان های کرمان، بافت، بردسیر، راور، زرند، سیرجان و شهربابک برداشت می شود، افزود : زردآلوی برداشت شده از باغ های استان کرمان به مصرف داخل استان می رسد .