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۲۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۷

استان کرمان رتبه پنجم تولید آلوی کشور را دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: استان کرمان با تولید 20 هزار تن زردآلو در سال، رتبه پنجم تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در گفتگو با مهراظهار داشت: بیش از 30 هکتار از باغات استان کرمان زیر کشت زردآلو است.

حسین میرزابیگی با بیان این که این میزان محصول زردآلو از شهرستان های کرمان، بافت، بردسیر، راور، زرند، سیرجان و شهربابک برداشت می شود، افزود: زردآلوی برداشت شده از باغ های استان کرمان به مصرف داخل استان می رسد.

میرزابیگی از افزایش 30 درصدی تولید محصول زردآلو نسبت به سال گذشته خبر داد و یادآور شد: عدم وقوع سرمازدگی بهاره و توجه کشاورزان به توصیه های کارشناسان باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، باعث افزایش تولید این محصول نسبت به سال گذشته شده است .

کد مطلب 534284

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