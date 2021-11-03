به گزارش خبرگزاری مهر، به همت جمعی از پیشکسوتان و مسئولان دلسوز که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی عمری تجارب در امور اداری- انتظامی اجرایی در استان و کشور دارند در راستای دفاع از حریم ولایت و مردم غیرتمند، صبور، ایثارگر و مسئولین خدمتگزار آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکل قانونی با عنوان «خادمین مردم و ولایت» استان آذربایجان شرقی در شرف تشکیل است.

اعضای شناخته شده این تشکل از مدیران اسبق استان، قضات عالی رتبه، سرداران، امیران و مسئولین دلسوز، بازنشسته و کاربلد استانی و کشوری هستند که طی چندین جلسه، اساسنامه آن در ابعاد مختلف مورد بررسی و تدوین قرار گرفته و برای اخذ مجوز قانونی به مراجع ذیربط ارجاع گردیده است.

این تشکل که با هدف دفاع از حریم ولایت و مردم غیرتمند و مسئولان خدمتگزار آنها بدون هیچ وابستگی به نهاد و ارگانی تأسیس می‌شود صرفاً جهت یاداوری و تاکید بر حل مسائل و مشکلات جامعه به مسئولان ذیربط و مطالبه به حق مردم غیرتمند استان است، امید است مسئولین و خدمتگزاران واقعی و حقیقی مردم و ولایت در جهت رفع مشکلات و معضلات جامعه با اعلام به موقع و پیگیری‌های مستمر این عزیزان اقدام لازم و به موقع معمول دارند.

این مطالب را مقصود عینی باهر که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی وارد کمیته انقلاب اسلامی شده و سال‌ها در حوزه‌های انتظامی و امنیتی آذربایجان شرقی، زنجان، تهران و … تجارب وافر و اندیشمندی دارد عنوان کرد. وی رئیس مجمع این تشکل و نیز علی روستایی قائم مقام این مجمع هستند.

لازم به ذکر است طی ۷ ماه گذشته جلساتی که تشکیل شده است در جهت تدوین اساسنامه و … بوده و حدود ۶۰ تن از بزرگان شاخص و دلسوختگان نظام مقدس جمهوری اسلامی، برای خدمت به مردم در راستای اطاعت از فرامین رهبری در آن عضو شده‌اند که ۱۸ نفر از بین این اعضا، عضو شورای سیاست گذاری مجمع بوده و اعضای این مجمع وابسته به هیچ سازمان، نهاد و ارگانی نبوده و نخواهند شد و هزینه‌های آن نیز توسط دلسوختگان جامعه و یادگاران دفاع مقدس دوران اول انقلاب اسلامی تأمین خواهد شد.