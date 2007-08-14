سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان گام مهمی در منطقه به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید عیسی حسینی مزاری صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط موجود که افغانستان دچار مشکلات زیادی از جمله وجود نیروهای بیگانه درکشور است، سفر مقامات کشورهای همسایه و امضای تفاهم نامه های همکاری باعث حل بهتر این مسائل می شود.

وی اظهار داشت: کشورهای افغانستان و ایران دارای ویژگی های مشترکی هستند که همین موضوع دوستی این دو کشور استراتژیک را تثبیت می کند.

مزاری با اشاره به این که کشور ایران در زمان جهاد افغانستان با وجود همزمانی جنگ فرسایشی با عراق کمک های فراوانی به این کشور کرده است، ادامه داد:به رغم این کمک ها، پشتیبانی دولت ایران از زمان استقرار دولت اسلامی افغانستان به صورت چشمگیری کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: علل خارجی و برخی از مسئولان داخلی افغان همچنین بی میلی دولت ایران برای حمایت از افغانستان از جمله عوامل کاهش روابط دو دولت محسوب می شود.

مزاری ابراز امید واری کرد: با تعاملات انجام شده، همکاری بیشتری را بین این دو نهاد شاهد باشیم.