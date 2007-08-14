حضور رادان، فروتن و علیدوستی در "تردید" قطعی نیست

محمدمهدی دادگو درباره اخباری مبنی بر حضور بهرام رادان، ترانه علیدوستی و محمدرضا فروتن در "تردید" به خبرنگار مهر گفت: "تاکنون اخبار مختلفی درباره این فیلم در رسانه ها منتشر شده که هیچیک از منبعی رسمی نقل نشده است. از جمله خبر مربوط به حضور قطعی چند بازیگر مثل سه بازیگر مذکور و جمشید هاشم‌پور که آن را تکذیب می کنم."

وی در ادامه افزود: "حضور این بازیگران تا به امروز قطعی نیست و هنوز قراردادی بین طرفین منعقد نشده است. شرایط حساسی را در حال حاضر سپری می کنیم و به همین دلیل ترجیح می دهم تا زمانی که مسئله ای قطعی نشده خبری را اعلام نکنیم."

"تردید" دومین فیلم سینمایی کریم مسیحی پس از فیلم تحسین شده "پرده آخر" است که فیلمنامه آن با نگاهی به نمایشنامه "هملت" اثر جاودانه شکسپیر به نگارش درآمده است.