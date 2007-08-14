آغاز مرحله نگارش و تحقیق یک مجموعه انیمیشن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر افزود: "یکی از اهداف این مرکز حمایت از تولیدات پویانمایی است. مراحل تحقیق و نگارش این مجموعه نزدیک به یکسال طول می کشد تا ضمن نگارش یک مجموعه هشت اپیزودی، یک فیلم سینمایی هم از آن تولید شود."

پژمان لشکری پور معاون سابق فرهنگی مرکز و مجری طرح این پروژه هم گفت: "نشر فرهنگ عاشورایی به ویژه معرفی اصحاب امام حسین (ع) و آشنایی عموم با آنها از اولویت های فرهنگی در رسانه است. طبق هماهنگی با موسسه حور تحقیق و نگارش این مجموعه 80 قسمتی یکسال طول می کشد و امیدواریم بتوانیم با قوت و کیفیت این مجموعه را بسامان برسانیم."