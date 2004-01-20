حوادث اصفهان را بصورت قانوني پيگيري مي كنيم

اضغر باقريان قائم مقام ورزشي باشگاه پرسپوليس با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : پرسپوليس با پيروزي حساسي كه مقابل سپاهان بدست آورد ، ضمن پايان دادن به بحران نتيجه گيري اش در هفته هاي اخير از روحيه خوبي براي ادامه بازيها برخوردار شده است و تمام تلاش اعضاي تيم در جهت حفظ و تداوم اين پيروزي هاست .

وي افزود : از حالا به بعد بايد به گونه اي عمل كنيم كه در بازي هاي آينده به سادگي امتياز از دست ندهيم و بتوانيم در جدول سير صعودي داشته باشيم . پرسپوليس از همه نظر شايستگي حضور در رده هاي بالاي جدول و حضور مدعي وار در ليگ را دارد و بايد با جبران عقب ماندگي هاي خود براي قهرماني تلاش كند .

قائم مقام باشگاه پرسپوليس درباره بازي اين هفته با استقلال اهواز تصريح كرد : امسال شرايط بازي هاي ليگ برتر به گونه اي است كه بازي آسان وجود ندارد و تمام تيمها باانگيزه و توان بالا به ميدان مي آيند و هيچ تيمي در حاشيه امنيت قرار ندارد . استقلال اهواز هم از اين قاعده مستثني نيست آنها هم براي كسب نتيجه به مصاف پرسپوليس مي آيند وبايد تلاش كنيم با ارائه يك بازي خوب و تهاجمي از اين تيم پرمهره امتياز كامل بگيريم تا با روحيه بالايي هفته آينده به مصاف استقلال تهران برويم .

باقريان در پايان پيرامون اتفاقاتي كه در سفر پرسپوليس به اصفهان رخ داد و باعث وارد آمدن خسارات و جراحاتي به اتومبيل مدير عامل پرسپوليس و همراهان وي شد اظهار داشت : پرونده اين حادثه از نظر ما هنوز بسته نشده است و قصد داريم موضوع را از سوي مراجع قضايي و از راههاي قانوني پيگيري كنيم .