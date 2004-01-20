سوويچ كوويچ: حرف اول آسيا را خواهيد زد

به گزارش خبرنگار" مهر" سوويچ كوويچ قراراست يك هفته درتهران اقامت بكند وبه ارزيابي پيشنهادات وامكانات واليبال كشورمان بنشيند.

اين مربي نامدارصربستاني پيش ازديداربا مهندس هاشمي طبا رييس كميته ملي المپيك كشورمان با محمدرضا يزداني خرم رييس فدراسيون واليبال به گفت وگونشست ويادآورشد: من اطلاعات كافي درباره ايران وواليبال كشورشما دارم وعلاقه مندم كه درايران كاركنم وبتوانم واليبال ايران را بعنوان فهرست اول آسيا مطرح كنيم، اعتقاد دارم كه شما براي پيشرفت بايد درليگ جهاني شركت كنند، چرا كه به همان اندازه كه ليگ داخلي موجب بسط وگسترش واليبال درسطح كشورمي شود، ليگ جهاني علم موجب كسب تجربه واليبال بازان شما براي حضوردرپيكارهاي بين المللي به ويژه قاره اي خواهد شد.

وي بااشاره به تجربه اي كه ازطريق كاردركنارزوران كاجيج مربي صاحبنام واليبال يوگسلاوي بدست آورده است، يادآورشد: فردا (چهارشنبه) درتالارشهداي هفتم تيربه تماشاي پيكارهاي ليگ برترباشگاههاي ايران خواهم نشست.

