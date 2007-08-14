آغاز رزمایش نظامی گردان های الزهرا و عاشورا شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ پاسدار احمد محمدی ظهر امروز در مراسم آغاز این رزمایش هدف از برگزاری این رزمایش را آشنایی بسیجیان با مسایل عقیدتی، سیاسی ، احکام و مقابله با دشمن فرضی عنوان کرد و اظهار داشت : اجرای رزمایش‌های نظامی مختلف در کشور علاوه بر افزایش دانش و مهارت رزمی و دفاعی موجب تقویت و تحکیم روحیه وحدت میان نیروها می‌شود .

احمدی تصریح کرد: در این رزمایش که به مدت یک هفته ادامه دارد، نیروهای بسیجی در زمینه دفاعی، امداد و نجات، تخریب، کوهپیمایی و تمرینات تاکتیکی آموزش خواهند دید .

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد در ادامه با اشاره به نقش موثر خبرنگاران در تقویت روحیه و فرهنگ ایثار و دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب خاطر نشان کرد : قلم خبرنگار موثرترین اسلحه در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان است .

وی همچنین از از برگزاری رزمایش "اتحاد" 27 ماه جاری در شهرستان بروجرد خبر داد .