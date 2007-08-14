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۲۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۱۹

آغاز رزمایش نظامی گردان های الزهرا و عاشورا شهرستان بروجرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد از آغاز رزمایش نظامی برای ایجاد وحدت و انسجام نیروهای بسیجی با شرکت هشت گردان عاشورا و الزهرا(س) در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ  پاسدار احمد محمدی ظهر امروز در مراسم آغاز این رزمایش هدف از برگزاری این رزمایش را آشنایی بسیجیان با مسایل عقیدتی، سیاسی ، احکام و مقابله با دشمن فرضی عنوان کرد و اظهار داشت : اجرای رزمایش‌های نظامی مختلف در کشور علاوه بر افزایش دانش و مهارت رزمی و دفاعی موجب تقویت و تحکیم روحیه وحدت میان نیروها می‌شود .

احمدی تصریح کرد: در این رزمایش که به مدت یک هفته ادامه دارد، نیروهای بسیجی در زمینه دفاعی، امداد و نجات، تخریب، کوهپیمایی و تمرینات تاکتیکی آموزش خواهند دید .

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد در ادامه با اشاره به نقش موثر خبرنگاران در تقویت روحیه و فرهنگ ایثار و دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب خاطر نشان کرد : قلم خبرنگار موثرترین اسلحه در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان است .

وی همچنین از از برگزاری رزمایش "اتحاد" 27 ماه جاری در شهرستان بروجرد خبر داد .
کد مطلب 534462

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