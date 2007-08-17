17 هزار ایلامی تحت پوشش کلاس های نهضت سواد آموزی قرار گرفتند

صادق میرزایی مدیر نهضت سواد آموزی استان ایلام به خبرنگار مهر، گفت: 17 هزار و 350 نفر در این استان تحت پوشش کلاس های این نهضت قرار گرفتند.

میرزایی افزود: این افراد در یک هزار و 470 کلاس درس این نهضت و در دوره های تکمیلی ، پایانی و پنجم بزرگسال ، آموزشهای لازم را کسب کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد حدود هفت هزار نفر سواد آموز جدید بوده اند که در دوره های مقدماتی نهضت سواد آموزی شرکت کردند.

میرزایی خاطرنشان کرد:علاوه بر این در سال گذشته هفت هزار و 720 نفر نیز به صورت گروه های پیگیر، خدمات مکاتبه ای و آموزش رسانه ای ، تحت پوشش آموزشهای این نهضت قرار گرفتند.

به گفته وی، همچنین سال گذشته 120 مرکز یادگیری محلی برای آموزش مهارت های زندگی از جمله خیاطی، گلدوزی، گلسازی، مکرومه بافی و قالی بافی برای سواد آموزان زن دایر شد.