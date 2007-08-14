به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مهدی موسوی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه منطقه زنجان جذب آموزش و سازماندهی عاشقان نظام و کشور در ارتش ‪ ۲۰‬میلیونی را از جمله وظایف سپاه عنوان کرد و افزود: سهمیه استان تا پایان برنامه توسعه 75 درصد بود که با توجه به کارکرد مطلوب استان توانسته جلوتر از برنامه عمل نماید.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر تعداد700 پایگاه بسیج در سطح محلات، ارادت و مراکز آموزشی استان فعالیت می نمایند یادآورشد: استان زنجان در راستای تحقق ارتش 20 میلیونی روند مطلوبی را طی می نماید.

سرهنگ موسوی با اشاره به دستاورده های سپاه در طی 27سال فعالیت خود افزود: کسب توانمندی دفاعی و فناوری‌های نظامی در جهت قطع وابستگی به بیگانگان از موفقیت و اقدامات سپاه است.

وی عنوان کرد: سپاه از بدو تاسیس خود در مقاطع مختلف عمر نظام جمهوری اسلامی در کنار سایر نیروها به دفاع از نظام و ارزش های آن پرداخته نقش مهمی را در خنثی نمودن توطئه ها داشته است.

موسوی خاطر نشان کرد: دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، حراست از مرزهای کشور، مقابله با دست نشانده‌های دشمنان داخلی و خارجی و خنثی‌سازی توطئه‌های مخالفان نظام نیز افتخارات مهم سپاه است که توانسته این نیرورا به عنوان نیروی تاثیر گذار مطرح نماید.

فرمانده سپاه منطقه‌ زنجان نقش سازنده سپاه در دوران پس از پیروزی انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و سازندگی را غیرقابل انکار دانست و تاکید کرد: تحقق بسیاری از توانمندی های کشور در زمینه تسلیحات نظامی و قطع وابستگی به شرق و غرب در سایه تلاش های پاسداران در عرصه صنایع نظامی بوده است.