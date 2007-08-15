پنج بسکتبالیست خارجی را در بلگراد تست می کنیم

مصطفی هاشمی سرمربی تیم بسکتبال مهرام با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با وجود دراختیارگرفتن یاران ملی پوش خود هنوز در پست 5 و 1 و 2 با ضعف محسوسی روبه رو هستیم که باید آن را با جذب بازیکن توانمند خارجی برطرف کنیم.

وی افزود: به همین منظور و به دنبال رایزنی های انجام شده ، درطول برپایی اردوی برون مرزی خود که از 29 مرداد در صربستان و مونته گرو شروع می شود ، 3 بازیکن از این کشور به همراه 2 بازیکن آمریکایی در تست تمرینی ما شرکت می کنند تا درصورت جلب نظراعضای کادرفنی 2 نفر از آن ها را به خدمت بگیریم.

هاشمی در ادامه اظهار داشت : طبق برنامه ریزی های انجام شده 5 بازی تدارکاتی در بلگراد انجام می دهیم که احتمالا سه تیم سوپرلیگی هم جزو حریفان ما هستند.

سرمربی تیم مهرام تصریح کرد: حدود سه ماه از شروع تمرینات ما می گذرد و با توجه به اینکه تنها چند روز است ملی پوشان خود را در اختیار گرفته ایم ، این اردو فرصت مناسبی برای محک زدن میزان آمادگی تیم است. بدین ترتیب می توانیم در فاصله باقی مانده تا شروع بازی های لیگ نقاط ضعف تیمی خود را پوشش دهیم.