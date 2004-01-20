پاكستان 25 دانشمند هسته اي را بازداشت كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه به نقل از برخي نزديكان دانشمندان هسته اي كه در بازداشت مقامات پاكستاني هستند، از نحوه بازداشت اين دانشمندان و رفتار با آنها و نيز محروم كردن آنها از تماس با خانواده هايشان درخلال سه هفته گذشته انتقاد كردند.

عثمان نذير احمد پسر يكي از دانشمندان هسته اي كه در بازداشت مقامات امنيتي پاكستان به سر مي برد، به الحيات گفت كه پدرش خبر داده كه حدود 25 تا 30 تن از دانشمندان هسته اي بازداشت شده اند.

اين در حالي است كه مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان احتمال تسليم هر دانشمند هسته اي را به خارج از كشور كه دست داشتن وي در انتقال فناوري هسته اي به خارج اثبات شود، تكذيب كرد.

وي با تاكيد بر اينكه بازجويي از آنها يك مساله داخلي است، مشاركت ماموران سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" را در بازجوئي ها تكذيب كرد.



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