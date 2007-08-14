امدادگران در رفع رنج مردم کوشش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی در جمع امدادگران این نهاد گفت: امدادگران باید در رفع رنج مردم کوشش کنند و در راه سعادت مردم حریص باشند و نسبت به مومنین و خانواده هایی که در خدمت آنان هستند رئوف ، رحیم و خادم باشند.

وی تصریح کرد: امانت های گوناگونی نزد امدادگران به ودیعه گذارده شده که باید در حفظ، حراست و پاسداری از آنان کوشش کنند.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی(ره)، دولت و مردم نیکوکار، ابزار و وسائل کار، کالاهای در حال توزیع، اسرار خانواده های تحت حمایت را از جمله امانتهای مهم برشمرد و بر دقت بیش از گذشته در پاسداشت این امانت تاکید کرد.

عسگراولادی خطاب به امدادگران کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: امدادگران باید خود را در مسابقه خدمت رسانی به بهترین بندگان خدا بیازمایند و نیروهای جوان، با تجربه و متخصص آماده پذیرش مسئولیت های اجرایی شوند.