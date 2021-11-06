۱۱ هزار و ۶۸۰ ماموریت اورژانسی در شاهرود و میامی انجام شد

فرحناز جان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۱۱ هزار و ۶۸۴ هزار مأموریت اورژانسی در شاهرود و میامی انجام شد، تاکید کرد: از این تعداد مأموریت، هشت هزار ۵۰۳ مورد مربوط به اعزام‌های درون شهری و سه هزار ۱۸۱ مورد مربوط به حوادث برون شهری و جاده‌ای بوده است.

وی با بیان اینکه در این مأموریت‌ها به هشت هزار ۳۲ مصدوم و بیمار فوریت‌های پزشکی داخلی خدمات امدادی ارائه شده است، افزود: ۹ هزار ۳۸ مصدوم از این تعداد مربوط به مأموریت‌های غیر تصادفی و سه هزار ۲۲۸ مصدوم در حوادث جاده‌ای بوده است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شاهرود بیان داشت: در شش ماه نخست امسال دو هزار ۲۲۲ مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی شهری و جاده‌ای به مراکز درمانی این منطقه منتقل شده که ۱۵ نفر آنان جان باخته‌اند.