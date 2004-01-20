معابر اصلي تهران داراي شناسنامه مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، سرپرست معاونت آموزش و هماهنگي امور مناطق سازمان زيبا سازي با اعلام اين خبر افزود:" هدف اين پروژه بررسي و تحليل كمي و كيفي فضاهاي موجود در خيابانها و شناسايي نقاط و جنبه هاي بحراني و تضاد در استفاده از فضاهاي خيابانها بويژه از ديد منظره شهري وعابر پياده است."

لطيف روحاني افزود:" در همين راستا شناخت عوامل و علل بوجود آمدن اين تنگناها و در نهايت رسيدن به طراحي مناسب براي بهبود وضعيت نامطلوب و سامان بخشيدن معابر شهر تهران از اهداف طرح تهيه شناسنامه معابر است."

وي افزود:" شناسنامه هاي مذكور بصورت يك بانك اطلاعاتي مبناي تمامي عمليات آتي عمراني و خدماتي مناطق شهرداري در خيابانهاي شهر است."

وي تاكيد كرد: به منظور عملي و كاربردي كردن شناسنامه هاي مذكور در تمامي مناطق شهرداري كميته بازپيرايي و آراستگي معابر و نماي شهري در راستاي استانداردسازي وبهبود وضعيت خيابانهاي شهر تهران متشكل از معاون خدمات شهري، معاون فني و عمران، معاون شهرسازي و معماري، معاون حمل ونقل وترافيك، مدير فضاي سبز، مدير اداره زيبا سازي منطقه به عنوان دبير كميته تشكيل شده است."

گفتني است در فاز اول اين طرح تعداد 110 معبر اصلي از معابر شهر تهران در قالب 12 آيتم تا پايان فروردين ماه 83 برداشت فني و مهندسي مي شوند كه كيفيت روسازي، نظم شيب عرضي، وضعيت نسبت به سواره رو، عرض پياده رو، پيوستگي پياده رو، تراز كف ساختمانها، باغچه حاشيه اي، نوع كفسازي ، نوع مجراي آبهاي سطحي و نحوه تخليه آب ساختمانها ا زجمله آيتم هاي مورد نظر جهت تهيه شناسنامه معابر مي باشند.