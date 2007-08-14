کشتی ایرانی افسران و خدمه کشتی کره ای را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل کشتیرانی بنیاد، این فرمانده کشتی گفت : 15 خدمه آن کشتی مرکب از 10 نیروی سوری و 5 نفر هندی به سلامت به مقامهای کشور عمان تحویل داده شده اند.

روز گذشته کشتی کره ای مشغول حمل محموله ای از سیمان به وزن 4200 تن از بندر کراچی پاکستان به مقصد عراق بود که در دریای عمان دچار مشکل شد و نفوذ آب به موتورخانه که علت آن هنوز اعلام نشده آن را با خطر غرق شدن روبه رو کرد.

کشتی کره ای بلافاصله در ساعت 30/10 روز 10 اوت 2007 و مطابق با 19 مرداد 1386 از طریق سیستم رادیویی و وی اچ اف از کشتی های موجود در منطقه خواست که برای نجات خدمه آن کشتی از خطر اقدام کنند که خوشبختانه کشتی سحر متعلق به ناوگان شرکت کشتیرانی بنیاد در نزدیکترین فاصله (11 مایلی حدود 20 کیلومتر) با کشتی آسیب دیده قرار داشت و در نتیجه بلافاصله به سمت موقعیت اعلام شده حرکت کرد و توانست در زمان کوتاهی خدمه و کارکنان کشتی کره ای را به عرشه خود منتقل و ترتیب هدایت آنان را به نزدیکترین ساحل را بدهد.

فرمانده کشتی سحر می گوید که هوای منطقه در موقع بروز حادثه بسیار توفانی بود و کشتی در وضعیت خطرناکی قرار داشت.

او تاکید کرد که کمک رسانی در چنین موقعیتی برای کشتی کمک رسان هم کم مخاطره نیست اما ضرورت نجات کارکنان کشتی کره ای موجب شد که کشتی ایرانی با قبول خطر اما با دقت کافی برنامه نجات کارکنان کشتی دارین را طراحی و با موفقیت به انجام برساند.