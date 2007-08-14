کاهش سفرهای غیر قانونی به عتبات/ ارائه گزارش مشکلات کارت سوخت به رئیس جمهور

به گزارش خبرنگارمهر ، سردار احمدی مقدم در دیدار با فرمانده مرزبانی عراق در جمع خبرنگاران در خصوص نتایج این دیدار گفت: این هیئت با کارشناسان وزارت امورخارجه ، وزارت کشور و همچنین هیئت مرزبانی ایران دیدار و مذاکراتی داشتند به طوری که هم اکنون در حال بحث هستیم و هنوز نتایج نهایی به دست نیامده است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفت: تردد مسافران، مبادله کالا، همکاری دوجانبه مرزداران در ایران و عراق ، مبادله و قاچاق انسان و کالا از جمله موارد مورد بحث است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم عقد قرارداد معاهده صلح بعد از دفاع مقدس حالت انتظامی در مرزها برقرار نشده و مرزهای ما همچنان در حالت نه جنگ و نه صلح هستند. امیدواریم مذاکرات سیاسی که در سطح مسئولان دو کشور در حال انجام است به عقد قرارداد نهایی منجر شود و مرزهای غیر نظامی مستقر شوند .

وی گفت: هم اکنون نیروهای مرزبانی وظایف خود را انجام می دهند به طوری که واحدهای نظامی به عنوان پشتیبانی عمل می کنند و چنانچه این همکاری ها دوجانبه باشد بسیار بهتر خواهد بود.

احمدی مقدم تاکید کرد: همکاری های آموزشی ، تبادل تجربیات و برگزاری جلسات و کنفرانس‌های مشترک میان ما و کشورهای خلیج فارس صورت می گیرد تا بتوانیم مرزهای آبی و زمینی را در امنیت کامل داشته باشیم.

وی همچنین در خصوص قاچاق سوخت در مرز عراق گفت: در این زمینه گام‌های اولیه برداشته شده و در حال حاضر شرایط داخلی عراق به گونه ای نیست که انتظار رفع کامل این مشکل را داشته باشیم. مشکل قاچاق بنزین رفع شده و مقداری مشکل قاچاق گازوئیل در مرز شمالی عراق وجود دارد که البته آن نیز نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: میله های مرزی، استقرار پاسگاههای عراق و ارتباط متقابل مرزبانان دو کشور از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد .

وی در خصوص تردد غیر قانونی زائران به عتبارت عالیات گفت: با توجه به اینکه سفر قانونی راحت انجام می شود، ضرورتی برای سفر غیر قانونی وجود ندارد.

احمدی مقدم در این باره گفت: تردد غیر قانونی جرم محسوب می شود .که این امر هم برای ما و هم برای کشور عراق وجود دارد. در حال حاضر مرز مهران و شلمچه برای عبور زائران باز است و همچنین مرزهای شمالی در مریوان نیز باز شده است. بنابراین مشکلی برای غیر قانونی سفر کردن مردم وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرایط مرزهای ما برای انبوه مسافران مناسبت نیست تاکید کرد: با هماهنگی های انجام شده با سازمان حج ، پلیس مرزبانی و امنیتی قرار شده قبل از اینکه کاروانها به مرز برسند کارهای عبور و پاسپورت آنها انجام شود به طوری که زائران در مرز معطل نشوند.

فرمانده نیروی انتظامی در خصوص میله گذاری در مرزها افزود: با توجه به اینکه شرایط در حال حاضر مهیا است و سوء نیت میان دو دولت وجود ندارد به همین دلیل این مسئله با حسن نیت به سرعت قابل حل است.

وی همچنین درخصوص پرونده توریستهای بلژیکی ربوده شده نیز گفت: پرونده توریستهای بلژیکی ربوده شده به دست اشرار در بم برای رسیدگی در اختیار وزارت اطلاعات است و نیروی انتظامی نیز همکاری‌های لازم را با آن‌ها انجام خواهد داد .

وی ادامه داد : انگیزه این گروگانگیری‌‌، ایجاد اهرم فشار برای آزادی برادر گروگانگیر بوده است در گذشته هم این افراد تجربه کردند که در تاریخ ایران هیچ ‌کس با اهرم فشار نمی ‌تواند کسی را از چنگال عدالت خارج کند و این امرمنجر به سنگین‌ تر شدن پرونده آنان خواهد شد.



فرمانده نیروی انتظامی درخصوص برخورد با گروههای منحرف و شیطان پرست که اقدام به برگزاری کنسرت می کنند، افزود: نیروی انتظامی با افراط و تفریط های فرهنگی برخورد می کند و همچنین با گروههای شیطانی و سازمان دهندگان آنها نیز بشدت برخورد می کند و شرکت دراجتماعات آنان نیز جرم محسوب می شود به همین دلیل خانواده ها باید دراین مقوله دقت کافی را داشته باشند.

وی ادامه داد: شبکه های ماهواره ای به شدت به اینگونه موارد دامن می زنند و همچنین هم اکنون انحرافها به شکلهای گروههای شیطان پرست و همجنس گرا ایجاد شده که مردم از آنها اطلاعی ندارند و نمادها را نمی شناسند به همین دلیل باید بیشتر دقت و توجه کنند.

سردار احمدی مقدم در خصوص مشکلات صدور کارت سوخت المثنی‌ گفت: به دلیل اشتباه وزارت نفت در صدور کارت‌های المثی‌ ، میزان مصرف قبلی فرد منظور نشده بود و کارت با شارژ کامل به افراد داده شد ، به همین دلیل ممکن است در آینده با درخواست ‌های میلیونی برای صدورکارت سوخت المثنی روبه ‌رو شویم.

وی با اشاره به اینکه ضعف‌های کارت سوخت طی گزارشی تقدیم رئیس‌جمهور شد ، تاکید کرد : چنانچه نسبت به رفع مشکلات سهمیه بندی سوخت اقدام نکنیم اساس این امر زیر سوال می‌ رود.

وی ادامه داد: امکان سوء استفاده در این زمینه وجود داشته و درمواقعی که ضعف بوده ایستادگی کردیم و گزارش دادیم . اشکالات نرم افزاری طبیعی است و پیش می آید و چنانچه مشکلات موجود شناسایی و رسیدگی نشود در آینده تعداد کارتهای سوخت مفقود شده بیشتر خواهد شد .

وی تصریح کرد: مردم هزینه ای برای صدورکارت المثنی سوخت به نیروی انتظامی نمی پردازند و ناجا یک ریال هم از این محل درآمد ندارد و میلیاردها ریال هزینه کرده است . به جای مشوش کردن افکارعمومی بیائیم اشکالات را برطرف کنیم.

وی افزود: نیروی انتظامی تمامی اقدامات صدور از صفر تا 100 کارت سوخت موتورسواران را برعهده گرفته بود که این اقدام در طی 2 ماه انجام شده و هیچگونه مشکلی مبنی بر عدم صدور کارت سوخت موتورسیکلیت‌ها در جامعه بروز نکرد.

احمدی مقدم گفت: نیروی انتظامی می ‌تواند خود را کنار بکشد ولی اگر ما خودمان را کنار بکشیم اتفاقات زیادی برای سوء ‌استفاده از کارت ایجاد می شود.رابطه بین سوخت مصرف شده و مسافت طی شده امروزه از طریق gps قابل حل است .

فرمانده نیروی انتظامی گفت: نمی‌دانم چرا بعضی‌ها اصرار دارند نیروی انتظامی در این موضوع دخالتی نداشته باشد. ولی ما آمادگی داریم چنانچه تمامی مسئولیت کارت سوخت را برعهده ما بگذارند همگی را برطرف کنیم ولی اگر دستگاه‌های دیگری در کار ما دخالت داشته باشند موضوع پیش نمی ‌رود.

وی تصریح کرد: وزیر کشور پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی را بین وزارت نفت و نیروی انتظامی برای شناسایی و حل مشکلات ارائه کرده است که بزودی در این زمینه اقدام خواهد شد .