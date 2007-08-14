ترکیب کابینه تغییر نمی کند/ جلوگیری از تصمیمات متناقض دلیل ادغام شوراها بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو عصر امروز در حاشیه گردهمایی سفیران ایران در کشورهای خارجی در جمع خبرنگاران گفت : ادغام 28 شورا در 4 شورای عالی بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور انجام گرفت که یکی از تصمیم گیری های مهم در این راستا به شمار می رود.

معاون اجرایی رئیس جمهور دلیل اصلی ادغام شوراها را وقت گیر بودن رسیدگی به همه آنها و اتخاذ تصمیمات متناقض از سوی برخی از این شوراها عنوان کرد.

وی در خصوص شایعات اخیر مبنی بر ادامه تغییرات در کابینه دولت نهم اظهار داشت: تغییر دانش جعفری وزیر اقتصادی و دارایی و شیبانی شایعه ای بیش نیست چرا که اصل دولت بر مبنای خدمتگذاری به مردم است.

سعیدلو با بیان اینکه دلیل تغییرات در هر دستگاه خستگی ، ایجاد مشکل شخصی و یا ارتقاء رتبه و جابجایی افراد است گفت : در بکار گیری نیروهای دولتی هیچ تضمین حقوقی برای هیچ کس متصور نیستیم.

وی با بیان اینکه تغییرات اخیر صورت گرفته در کابینه دولت نهم بر اساس مبانی قانونی و مصلحت اندیشی رئیس جمهور صورت گرفته است و مطمئنا به نفع مردم خواهد بود گفت : در حال حاضر صحبت از هیچ گونه تغییر دیگری به میان نیامده است.

سعیدلو با اعلام اینکه دلایل تغییر وزیر صنایع و نفت به زودی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: آنچه در سایت ها و برخی رسانه ها درباره این تغییرات گمانه زنی می شود شایعه ای بیش نیست چرا که مجموعه دولت نهم رو به پیشرفت است.

وی تصریح کرد: ممکن است به دلیل عدم توان جسمی ، نا آمادگی روحی و یا پیش بینی انجام کار بهتر و یا مفیدتری برای افراد ، وزرا کنار گذاشته شده باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با طبیعی خواندن تغییرات در سطح دولت های گوناگون گفت: ممکن است در هر دولتی مدیران ، وزرا و یا استانداران جابجا شوند لذا این امری طبیعی است و نمی توان آن را به حساب ناکارآمدی و یا ناتوانی افراد گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم به این نکته که نتیجه تلاش های دولت طی دو سال اخیر مثبت بوده و روند رو به رشدی را طی می کند اذعان دارند.