به گزارش خبرگزاری مهر، رباب شهریان با بیان این مطلب افزود: با 51 ورزشکار زن دررشته‌های فوتسال، دوومیدانی، شطرنج، صخره‌ نوردی، الکترونیک ، بولینگ و بیلیارد در دومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو شرکت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: تیم‌های بولینگ وبیلیارد با 5 ورزشکار، شطرنج با 5 شطرنجباز، الکترویک یک نفر، فوتسال با 18 بازیکن، دوومیدانی با 15 نفر و صخره ‌نوردی با 7 ورزشکار به ماکائو اعزام می‌شوند.



دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از اول تا 15 آبان ماه سال جاری در کشور ماکائو برگزار می‌شود.



شهریان مهمترین برنامه ورزش بانوان کشوربعد ازبازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو را شرکت دربازیهای آسیایی 2010 گوانگجواعلام کرد وگفت: برای شرکت دراین بازیها با 150 ورزشکار زن ازهم اکنون برنامه ‌ریزی شده است.



وی برنامه ریزی درجهت حضور موثر بانوان ورزشکارکشورمان دررقابتهای بین‌المللی با رویکرد مدال آوری را مورد تاکید قرارداد و گفت: این امر ازسوی مسئولان سازمان تربیت بدنی با یک برنامه ریزی بلند و تخصیص اعتبارات مناسب درحال پیگیری است که می تواند زمینه افتخارآفرینی و مدال آوری بانوان کشور را در صحنه های بین المللی فراهم کند.