مسائل داخلي بايددرچارچوب مصالح و امينت ملي حل شود

وي درگفتگوبا خبرنگارسياسي مهرگفت: با فرمايشات مقام معظم رهبري وعنايت ايشان به محورهايي از قبيل استصحاب وجودي ، تكيه برصلاحيتهاي نسبي و عرفي و عقلاني درواقع روند بررسي شكايت رد صلاحيت شدگان سرعت عمل بيشتري به خود مي گيرد و به طور محسوس براي ذهن و دل جامعه تحقق فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري به صورت ملموس وعيني درجامعه مشاهده شود .

قشقاوي تصريح كرد : انتخابات يك پديده كاملا داخلي است اگرچه معمولا امروزه به نوعي تمام تشكها چه دولتي و چه خصوصي و چه پارلماني در قالب تشكلهائي مانند بين المجالس آسيائي ، بين المجالس اسلامي و بين المجالس جهاني با هم در ارتباط هستند ولي تمام تلاش ها بايد اين باشد كه مسائل داخلي درچارچوب در نظر گرفتن مصالح ملي و امينت ملي حل شود.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : در شرايط خطير بين المللي جمهوري اسلامي ايران در هر زمان و هر مرحله اي بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرد و هيچ كدام از طرفها چه شوراي نگهبان و چه متحصنين و چه ديگران بهانه اي به دست طرفهاي خارجي كه دنبال منافع خود هستند ندهند زيرا كشورهاي خارجي عنايتي روي منافع ما ندارند.

قشقاوي با تاكيد بربيانات مقام معظم رهبري افزود:امروزه چشم داخل وخارج ازكشور و ذهن و دل همه جامعه تحقق عملي رهنمودهاي سرنوشت مقام معظم رهبري است. افكارعمومي ما براي دريافت عملي فرمايشات مقام معظم رهبري به شدت پيگيراست و دنبال اين معناست .

قشقاوي تاكيد كرد: هرچه قدر رهنمودهاي مقام معظم رهبري به عنوان منشورعملي مورد توجه وعنايت قرارگيرد طبيعي است كه بهانه هاي خارجي براي مداخله دركشورمان كم خواهد شد و با تدبيرشرايطي را كه امروزه ايجاد شده به نفع كشورحل وفصل خواهد شد.

اين نماينده مجلس گفت : همكاران ما اين نكات را بايد مورد توجه قرار دهند كه امروزه اگر صحبت هائي ازسوي قدرت هاي خارجي اعمال مي شود لزوما از سر دلسوزي نيست .

کد مطلب 53466