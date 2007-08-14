به گزارش خبرنگارمهر، دراین پیکارها دربخش نهایی شایسته قادرپورمغلوب آتوسا پورکاشیان شد و احسان قائم ‌مقامی بازی را به الشن مرادی واگذارکرد تا پورکاشیان و مرادی به عنوان نمایندگان ایران جوازحضور دررقابتهای برق آسای دومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو را بدست آورند.



درقسمت رقابت‌ های شطرنج کلاسیک ماکائو، احسان قائم ‌مقامی، شادی پریدر، شایسته قادرپور، میترا حجازی‌ پور، الشن مرادی وهمایون توفیقی برای حضور در ترکیب تیم ملی با یکدیگر رقابت خواهند کرد .



دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از اول تا 15 آبان ماه سال جاری در کشورماکائو برگزارمی ‌شود و کشورمان در 16 رشته ورزشی در این رقابتها شرکت خواهد کرد.