زنجان آماده برگزاری مناسب نخستین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: همه امکانات ورزشی و همچنین دو خوابگاه درشهر زنجان و یک خوابگاه در شهرستان ابهر برای اسکان ورزشکاران آماده شده است.

وی با عنوان این مطلب که سه رشته از مسابقات ورزشی نخستین المپیاد ایرانیان در استان زنجان برگزار می‌شود، خاطرناشن کرد: دو رشته کاراته و بدمینتون در زنجان و سپک تاکرا در شهرستان ابهر برگزار خواهد شد.

رحمانی ادامه داد: حدود دو هزار نفر ورزشکار، مربی و سرپرست جهت شرکت در این مسابقات وارد زنجان خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه همه استان ها تاکنون برای حضور دراین رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده اند، عنوان کرد: مراسم افتتاحیه این مسابقات در استان زنجان 25 مرداد ماه در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود همچنین مراسم افتتاحیه مسابقات سپک تاکرا نیز همان روز در سالن ورشی بانوان ابهر برگزار می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان تصریح کرد: مسابقات کاراته بانوان و آقایان باحضور480ورزشکار زن مرد در سالن شش هزار نفری و بدمینتون نیز با حضور480 ورزشکار در دو قسمت زنان و مردان در سالن آیت الله دستغیب و ورزشگاه 15خرداد برگزار می شود.

رحمانی افزود: مسابقات سپک تاکرا نیز تنها در قسمت مردان با حضور180 نفر در سالن ورزشی عسلک بانوان ابهر برگزار می شود.

وی ادامه داد: استان زنجان جز معدود استان‌هایی است که در 32 رشته ورزشی شرکت خواهد کرد و 776 نفر در بخش مرد و زن به دیگر استان‌ها اعزام خواهند شد.

رحمانی با تاکید براین مطلب که تمامی هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر مسابقات صورت گرفته است، تصریح کرد: در خصوص امنیت مسابقات ، تمامی برنامه ریزی‌ها با نیروی انتظامی صورت گرفته که امیدواریم با برقراری امنیت برای ورزشکاران و ایجاد فضای سالم برای رقابت ، تمامی موارد طبق برنامه پیش رود.