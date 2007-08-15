معاون پارلمانی رئیس جمهور: تغییر وزرا به معنای وجود اختلاف نظر در دولت نهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری سه شنبه در جلسه شورای معاونین پارلمانی در خصوص استعفای وزرای صنایع و معاون و نفت، اظهار داشت: در مجموعه دولت جو دوستی و همدلی و صمیمیت برقرار است و نباید استعفای آقایان طهماسبی و وزیری هامانه را اختلاف نظر در دولت معنا کرد.

وی افزود: تغییراتی که در دولت صورت می گیرد، با توجه به مصالح نظام و کشور و برای استفاده بهینه از مدیران توانمند است و مقرر شده از تجربیات آقایان طهماسبی و وزیری هامانه در بخش های دیگر دولت استفاده شود.

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: با توجه به نزدیک شدن هفته دولت، کلیه معاونین پارلمانی دستگاه های اجرایی باید جهت اطلاع رسانی به مردم گزارش عملکرد دستگاه های ذیربط را تهیه کرده و در اختیار رسانه ها قرار دهند تا مردم از مجموعه اقدامات و کارهای انجام شده در دولت نهم مطلع شوند.

حجت الاسلام موسوی همچنین با توجه به حجم و اهمیت رسیدگی به طرح ها و لوایح مهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با نهاد قانونگذاری کمیته ای متشکل از 3 نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس برای رسیدگی به طرح ها و لوایح مهم تشکیل گردیده تا با توجه به زمان باقی مانده از مجلس هفتم، دولت و مجلس در رسیدگی به طرح ها و لوایح مهم بررسی کارشناسی انجام دهند.

وی متذکر شد: کمیته تعامل دولت و مجلس نیز با هدف هماهنگی و ارتقاء سطح تعامل دو قوه با هماهنگی دو قوه تشکیل شده است که به زودی شاهد موفقیت روزافزون و دستاوردهای این کمیته در حوزه بهبود و ارتقاء سطح تعامل فیمابین بیش از گذشته خواهیم بود.

معاون دکتر احمدی نژاد در امور حقوقی و مجلس در بخش دیگری از سخنرانی خود در شورای معاونین پارلمانی ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و سالروز پیروزی مقاومت مردم مظلوم لبنان و حزب الله و آرزوی توفیق و سرافرازی برای سید حسن نصرالله، خاطراتی از جنگ 33 روزه نقل کرد.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: در جریان جنگ 33 روزه در منطقه بنت جبیل و عملیات مه تارهای فولاد رژیم صهیونیستی که یکی از بزرگ ترین عملیات و سنگین ترین بمباران رژیم صهیونیستی در منطقه لبنان و در طول تاریخ جنگ منطقه بوده که در آن بیش از 10 تیپ رژیم اشغالگر قدس شریف شرکت داشتند، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اقدام به پخش گزارش و گفتگو با سربازان اسرائیلی کرد.

وی ادامه داد: در آن گزارش یکی از نظامیان با نشان دادن دست خود که از ناحیه مچ قطع شده بود، اظهار می کرد "ما هنگام نبرد با 3 جوان شمشیر به دست نورانی برخور می کردیم که گلوله های ما به آنها اثر نمی کرد و آنها دستان ما را از مچ قطع کردند".

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: خانمی به همراه دخترش در زیر آوار و فقط سر مادر و دستان فرزند او از زیر آوار بیرون مانده بود که پس از لحظاتی دختر او شهید می شود اما مادر پس از انتقال به بیمارستان و بعد از این که به هوش آمد، بر روی کاغذ نوشت "من از هیچ چیز متاثر، ناراحت و نگران نیستم و فقط نگران هستم که سید حسن نصرالله از شنیدن این ماجرا ناراحت شود و من از ناراحتی او ناراحت هستم و نباید اجازه دهید که او ناراحت شود".

حجت الاسلام موسوی در پایان تاکید کرد که در جنگ 33 روزه مقاومت حزب الله، مردم لبنان شاهد الطاف و امدادهای الهی بوده اند و خوب و شایسته مقاومت کردند.

لازم به ذکر است؛ جلسه شورای معاونین پارلمانی با حضور حجت الاسلام دکتر سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور تشکیل شد و طی آن مقرر گردید کلیه معاونین پارلمانی دستگاه های اجرایی ضمن حضور مستمر در جلسات علنی و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نسبت به پیگیری و تهیه پاسخ قطعی و مناسب به تذکرات و مکاتبات نمایندگان ملت، بیش از پیش اقدام کنند